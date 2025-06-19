В России появятся новые высокоскоростные магистрали

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В России появятся новые высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ). Об этом сообщил глава российского Минтранса Роман Старовойт в интервью Первому каналу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, в настоящее время ведется работа над следующими трассами: Москва – Минск, Москва – Адлер, Москва – Рязань, Москва – Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург. Он также рассказал о завершении проектирования пилотного участка между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Даже на пилотном участке сегодня вовлечены не только 6 субъектов РФ, по которым пройдет трасса от Москвы до Санкт-Петербурга, а 23 региона, в которых принимают участие порядка 150 предприятий", – уточнил Старовойт.

Он уверен, что это также имеет большое значение для науки.

Первый участок ВСМ Москва – Санкт-Петербург, который будет проходить от столицы до Твери, должен быть возведен к 2026–2027 годам. Ввод в эксплуатацию поездов запланирован с 1 апреля 2028 года.

Полностью магистраль запустят в 2028 году. Она будет проходить по территории Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут курсировать с интервалом в 15 минут.

Благодаря этому проекту время на дорогу от Москвы до Петербурга сократится в два раза. Цена билета для проезда по ВСМ сперва будет достигать 8 905 рублей. Эта сумма на тысячу рублей ниже, чем ранее прогнозировали в российском кабмине.

Владимир Путин, говоря про проект ВСМ, призывал не отставать от утвержденного графика. Старовойт пообещал, что магистраль будет построена в обговоренный срок. По предварительным подсчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 миллиона человек в год.

