239 мостов и эстакад будут построены на ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Всего 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров планируется выстроить на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на информцентр ВСМ.

Уточняется, что самой протяженной эстакадой станет объект в районе Санкт-Петербурга, чья длина составит 14 километров. В целом для мостов разработали 32-метровые балки весом 700 тонн, что значительно превышает параметры типовых конструкций в автодорожном строительстве.

Проект имеет высокую сложность, так как на протяжении трассы ВСМ находятся сложные особенности рельефа и геологии. В частности, на многих участках слабые болотистые грунты, что требует укрепления полотна.

Для решения этой проблемы предусмотрена установка свыше 1 миллиона свай общей длиной около 12 тысяч километров. Всего на объектах магистрали задействовано более 7 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

Ранее в Санкт-Петербурге стартовали работы по сварке первых рельсов для высокоскоростной магистрали. Процесс предполагает соединение 100-метровых рельсов в 800-метровые плети, что необходимо для обеспечения безопасности и комфорта при движении составов. Такие рельсы предназначены для укладки верхнего строения пути со скоростями движения до 400 километров в час.