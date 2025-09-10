Сварка первых рельсов для ВСМ стартовала в Санкт-Петербурге

Фото: всм-2-столицы.рф

В Санкт-Петербурге стартовали работы по сварке первых рельсов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург. Об этом сообщили в инфоцентре ВСМ.

Специалисты приступили к работе на Рельсосварочном предприятии № 1. Процесс предполагает соединение 100-метровых рельсов в 800-метровые плети, что необходимо для обеспечения безопасности и комфорта при движении составов.

"Технология позволяет минимизировать количество стыков на пути, что значительно повышает плавность хода", – уточняется в сообщении.

Предприятие производит рельсовые плети длиной 800 метров, полностью готовые к укладке на первом участке высокоскоростной магистрали. Они будут транспортироваться к месту строительства специальным железнодорожным поездом.

"Рельсы для ВСМ созданы в России впервые. <...> Такие рельсы предназначены для укладки верхнего строения пути со скоростями движения до 400 километров в час. По точности профиля и прямолинейности они превосходят мировые аналоги", – добавили в пресс-службе.

Российские железные дороги (РЖД) получили 7 тысяч тонн рельсов для высокоскоростной магистрали в конце августа. Партию привезли из Новокузнецка. Всего для первого этапа строительства ВСМ потребуется более 160 тысяч тонн рельсов.

Первый участок ВСМ Москва – Санкт-Петербург, который будет проходить от столицы до Твери, планируют построить к 2026–2027 годам. Полностью магистраль будет запущена в 2028 году.

ВСМ затронет Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Поезда будут курсировать с интервалом в 15 минут. Благодаря этому проекту время на дорогу от столицы до Петербурга уменьшится в два раза. Стоимость проезда по магистрали составит 8 905 рублей.

По предварительным данным, к 2030 году пассажиропоток между Петербургом и Москвой достигнет уровня, близкого к 23 миллионам человек в год. При этом до 2045 года протяженность сети ВСМ вырастет до 4,5 тысячи километров. Помимо магистрали Москва – Петербург, в РФ создадут аналогичные дороги из столицы в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.