Название для первого в РФ высокоскоростного поезда могут выбрать голосованием

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Название для первого в России высокоскоростного поезда могут выбрать с помощью голосования. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, над названием в настоящее время работает специально сформированная фокус-группа экспертов-маркетологов, которая с помощью опроса отбирает и придумывает варианты.

Савельев подчеркнул, что будущее название поезда должно ассоциироваться с Россией.

"Мы бы очень хотели, чтобы это название прижилось. Мы так часто делаем в режиме краудсорсинга, прислушиваемся к мнению наших людей. Работаем над этим и посмотрим, что они выберут", – добавил вице-премьер.

Он также рассказал об интерьере поезда. По словам Савельева, на данный момент разработано два варианта оформления составов.

Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, который будет проходить от столицы до Твери, планируют построить к 2026–2027 годам. Полностью магистраль будет запущена в 2028 году.

ВСМ затронет Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Поезда будут курсировать с интервалом в 15 минут. Благодаря этому проекту время на дорогу от столицы до Петербурга уменьшится в два раза. Стоимость проезда по магистрали составит 8 905 рублей.

По предварительным данным, к 2030 году пассажиропоток между Петербургом и Москвой достигнет уровня, близкого к 23 миллионам человек в год. При этом до 2045 года протяженность сети ВСМ вырастет до 4,5 тысячи километров. Помимо магистрали Москва – Петербург, в РФ создадут аналогичные дороги из столицы в Екатеринбург, в Адлер, в Минск и в Рязань.