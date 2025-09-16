Один рейс по ВСМ сможет заменить не менее пяти авиарейсов

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Один рейс по высокоскоростной магистрали (ВСМ) сможет заменить не менее пяти авиарейсов, следует из материалов кабмина к стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

Отмечается, что запуск ВСМ имеет экологические преимущества, поскольку благодаря замещению автомобильного транспорта и авиации происходит освобождение ресурсов для других направлений.

Более того, в документах подчеркивается, что инвестиции в инфраструктуру ВСМ принесут значительный экономический эффект. В частности, вложение 1 рубля даст до 3,5 рубля роста ВВП в смежных отраслях, что подтверждается опытом Китая, Японии, Франции и Испании.

Высокоскоростные магистрали являются успешным и выгодным проектом для крупных экономик, особенно с большими территориями. Такие магистрали способствуют территориальному развитию и повышают конкурентоспособность страны.

"Деловая активность в пригородах агломераций на пути ВСМ увеличивается на 15–20%, снижая нагрузку на мегаполисы", – пояснили в кабмине.

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскрыл, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой магистрали составит 2 часа 15 минут, что вдвое быстрее, чем на "Сапсане", "Ласточке" или "Финисте".

"Планируемый маршрут составит 679 километров. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения – порядка 400 километров в час", – указал он.

Премьер также напомнил, что в прошлом году было положено начало строительства этой линии. На данный момент завершены все организационные мероприятия, определены источники финансирования и заключены соглашения с ключевыми участниками проекта.

Вместе с тем специалисты уже начали строительно-монтажные работы на пилотном участке ВСМ, а на остальных идут подготовительные мероприятия.

Первый участок магистрали, который будет проходить от Москвы до Твери, планируют построить к 2026–2027 годам. Полностью ВСМ будет запущена в 2028 году.

Она затронет Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Поезда будут курсировать с интервалом в 15 минут. Стоимость проезда по магистрали составит 8 905 рублей.

По предварительным данным, к 2030 году пассажиропоток между Петербургом и Москвой достигнет уровня, близкого к 23 миллионам человек в год. При этом до 2045 года протяженность сети ВСМ вырастет до 4,5 тысячи километров. Помимо магистрали Москва – Петербург, в России создадут аналогичные дороги из столицы в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.

