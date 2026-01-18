Четыре человека погибли при столкновении автомобиля и грузового поезда под Псковом

Фото: телеграм-канал "МЧС Псковской области"

Четыре человека погибли при столкновении машины и грузового поезда на железнодорожном переезде в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что погибших деблокировали из поврежденного авто.

Машина Renault Logan выехала на пути перед грузовым поездом на железнодорожном переезде в Псковской области утром 18 января. Инцидент произошел на перегоне Самолуково – разъезд Насва. Как сообщили представители Октябрьской железной дороги, автомобилист проигнорировал запрещающие сигналы.

Машинист применил экстренное торможение, однако аварии не удалось избежать. Изначально сообщалось о гибели трех пассажиров автомобиля. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии. При этом локомотивная бригада не обращалась за медпомощью.

В ОЖД уточнили, что на движение поездов авария не повлияла. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Алтайском крае. В результате погибли 2 человека. Ими оказались 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка машины.

