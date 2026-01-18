Суд арестовал водителя Porsche, врезавшегося в авто ГИБДД в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд до 16 марта отправил в СИЗО водителя автомобиля Porsche, который врезался в машину ГИБДД и наехал на ногу сотрудника полиции в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 16 января на улице Терешковой. Машина привлекла внимание инспекторов ДПС, так как они не смогли считать номера на автомобиле. Правоохранители попросили водителя остановиться, однако он проигнорировал это требование и попытался скрыться.

В тот момент 46-летний злоумышленник врезался в служебный автомобиль ГИБДД, чем причинил ущерб МУ МВД "Балашихинское" в крупном размере, а также наехал на голеностоп инспектора ДПС. В результате правоохранители приняли меры по принудительной остановке автомобилиста.

Кадры с данным инцидентом также распространились в Сети. На видео заметно, как правоохранители стреляют по колесам машины Porsche, водитель которого пытался скрыться. В результате автомобиль застрял в сугробе.

Спустя время злоумышленнику было предъявлено обвинение в примирении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества. Выяснилось, что мужчина сел за руль автомобиля, несмотря на то, что был лишен водительских прав. На допросе злоумышленник отказался от дачи показаний.

