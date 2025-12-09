Форма поиска по сайту

Новости

09 декабря, 13:59

Происшествия

Поезд столкнулся с уходившим от погони автомобилем в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ростовской области"

Поезд столкнулся с автомобилем, который уходил от преследования полиции в Ростовской области. В результате пострадал водитель, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21099, не выполнил законное требование полиции об остановке, после чего началось преследование. В результате машина столкнулась с поездом на регулируемом железнодорожном переезде, не оборудованном шлагбаумом.

Северо-Кавказская железная дорога уточнила, что инцидент произошел ночью 8 декабря с пассажирским поездом Адлер – Санкт – Петербург на перегоне Разъезд 103 км – Цимлянская. При этом ДТП не повлияло на движение других поездов, пассажиры и бригада локомотива не пострадали.

Водителя автомобиля привлекли к административной ответственности за управление автомобилем без прав, невыполнение требований об остановке и другие нарушения правил дорожного движения.

Ранее грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Алтайском крае. В результате погибли 2 человека. Ими оказались 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка машины.

Новости регионов: поезд и грузовик столкнулись в Татарстане

