Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 14:04

Происшествия

Задержанному в Балашихе водителю Porsche предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Задержанному в Балашихе 47-летнему водителю автомобиля Porsche предъявлено обвинение в примирении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Следователи выяснили, что мужчина сел за руль автомобиля, несмотря на то, что был лишен водительских прав. На допросе злоумышленник отказался от дачи показаний. 18 января следствие попросит об аресте водителя.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу. Они продолжают собирать и закреплять доказательственную базу.

Инцидент с автомобилем Porsche произошел днем 16 января на улице Терешковой. Машина привлекла внимание инспекторов ДПС, так как они не смогли считать номера на автомобиле. Правоохранители попросили водителя остановиться, однако он проигнорировал это требование и попытался скрыться.

В тот момент злоумышленник врезался в служебный автомобиль ГИБДД, а также наехал на голеностоп инспектора ДПС. В результате правоохранители приняли меры по принудительной остановке автомобилиста.

Кадры с данным инцидентом также распространились в Сети. На видео заметно, как правоохранители стреляют по колесам машины Porsche, водитель которого пытался скрыться. В результате автомобиль застрял в сугробе.

В Балашихе сотрудники ДПС стреляли по автомобилю Porsche, который не останавливался

Читайте также


происшествия

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика