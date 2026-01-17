Задержанному в Балашихе водителю Porsche предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Задержанному в Балашихе 47-летнему водителю автомобиля Porsche предъявлено обвинение в примирении насилия в отношении полицейского, а также в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Следователи выяснили, что мужчина сел за руль автомобиля, несмотря на то, что был лишен водительских прав. На допросе злоумышленник отказался от дачи показаний. 18 января следствие попросит об аресте водителя.

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судмедэкспертизу. Они продолжают собирать и закреплять доказательственную базу.

Инцидент с автомобилем Porsche произошел днем 16 января на улице Терешковой. Машина привлекла внимание инспекторов ДПС, так как они не смогли считать номера на автомобиле. Правоохранители попросили водителя остановиться, однако он проигнорировал это требование и попытался скрыться.

В тот момент злоумышленник врезался в служебный автомобиль ГИБДД, а также наехал на голеностоп инспектора ДПС. В результате правоохранители приняли меры по принудительной остановке автомобилиста.

Кадры с данным инцидентом также распространились в Сети. На видео заметно, как правоохранители стреляют по колесам машины Porsche, водитель которого пытался скрыться. В результате автомобиль застрял в сугробе.

