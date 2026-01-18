Форма поиска по сайту

18 января, 11:45

Происшествия

В Таджикистане ликвидировали проникших из Афганистана вооруженных террористов

Фото: depositphotos/palinchak

В Таджикистане ликвидированы четверо вооруженных террористов, незаконно проникших в страну из Афганистана. Об этом сообщило агентство Ховар со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

Согласно данным, боевики пересекли границу из афганской провинции Бадахшан и оказались на территории Хатлонской области в ночь на 18 января. Террористы отказались подчиниться требованиям пограничников и оказали вооруженное сопротивление. Все четверо были нейтрализованы в результате перестрелки.

Ранее финские пограничники задержали трех немецких туристов, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией. Инцидент произошел 14 января. Немцы признались в пересечении границы и сказали, что сделали это из любопытства. По информации СМИ, пограничники уведомили российскую сторону о произошедшем.

