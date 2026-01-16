16 января, 16:15Происшествия
Трое немцев задержаны в Финляндии за незаконное пересечение границы с Россией
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Финские пограничники задержали троих немецких туристов, которые на снегоступах незаконно пересекли границу с Россией. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle.
Инцидент произошел 14 января. Немцы признались в пересечении границы и сказали, что сделали это из любопытства. По информации вещателя, пограничники уведомили российскую сторону о произошедшем.
СМИ отмечает, что 15 января границу с Россией попытался пересечь гражданин Финляндии. Мужчина задержан.
Ранее финские пограничники заявили об увеличении числа нарушений на восточной границе, куда путешественники специально приезжают ради селфи с забором. Туристы нередко фотографируются, заходя в запретную зону.
За лето 2025 года зафиксировано более 50 таких нарушений, что на треть больше, чем годом ранее.
Новости мира: в Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия российских туристов