Финляндия допустила открытие границы с Россией на нескольких КПП

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Финские власти в случае открытия границы с Россией готовы возобновить движение, но не на всех КПП. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя подразделения погранбезопасности Юсси Наполу.

"Мы бы оценили объем трафика и на основе этого обдумали бы, сколько пунктов пересечения открыть и какие у них будут часы работы", – пояснил он.

Напола уточнил, что перед закрытием границы трафик составлял 18% от допандемийного уровня, однако стал бы еще ниже из-за санкций и визовых ограничений.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что в будущем контакты Москвы и Хельсинки восстановятся в том или ином формате. По его словам, не о всех контактах между государствами стоит говорить публично, однако тема диалога с РФ неоднократно поднималась во время общения с лидерами стран Евросоюза.