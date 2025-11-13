13 ноября, 18:37Политика
Финляндия допустила открытие границы с Россией на нескольких КПП
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Финские власти в случае открытия границы с Россией готовы возобновить движение, но не на всех КПП. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя подразделения погранбезопасности Юсси Наполу.
"Мы бы оценили объем трафика и на основе этого обдумали бы, сколько пунктов пересечения открыть и какие у них будут часы работы", – пояснил он.
Напола уточнил, что перед закрытием границы трафик составлял 18% от допандемийного уровня, однако стал бы еще ниже из-за санкций и визовых ограничений.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб не исключил, что в будущем контакты Москвы и Хельсинки восстановятся в том или ином формате. По его словам, не о всех контактах между государствами стоит говорить публично, однако тема диалога с РФ неоднократно поднималась во время общения с лидерами стран Евросоюза.
