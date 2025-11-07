Форма поиска по сайту

07 ноября, 21:55

Финский экс-депутат Туртиайнен подаст запрос на убежище в России

Фото: 123RF.com/designer491

Экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен планирует обратиться за политическим убежищем в России. Об этом сообщает интернет-издание Verkkouutiset.

Журналисты утверждают, что политик, ранее состоявший во фракциях "Истинные финны" и "Власть принадлежит народу", рассказал о своем намерении в ходе выступления на Ялтинском международном форуме в Москве.

В свою очередь, телерадиовещатель Yle добавляет, что Туртиайнен, придерживающийся пророссийских взглядов, переезжает в Москву и планирует выучить русский язык. Кроме того, сам политик опубликовал видеоролик, в котором отмечал о враждебности Финляндии к России, пока страна остается в НАТО.

Ранее глава немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что подал заявление на российское гражданство, так как чувствует себя в России как дома.

Как объяснил политик, его немецкий паспорт заблокировали при попытке вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Мюнхен. Немецкое посольство в Дубае предложило ему разовый документ для путешествия обратно в ФРГ. Однако, по мнению Нимайера, его могут лишить паспорта и арестовать в Германии.

