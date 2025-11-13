В Финляндии допустили восстановление контактов с Россией

Фото: depositphotos/alexeynovikov

Контакты между Финляндией и Россией восстановятся в том или ином формате в будущем. Об этом заявил финский президент Александр Стубб, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Yle.

"В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен", – сказал политик.

По его словам, не о всех контактах между странами стоит говорить публично. В частности, тема диалога с Россией регулярно поднималась во время общения с лидерами государств Евросоюза.

Стубб также подчеркнул, что любые переговоры между Европой и Москвой необходимо согласовывать.

Ранее Владимир Путин назвал глупостью вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Таким образом, эти страны утратили нейтральный статус, отметил российский лидер. По его мнению, Швеция и Финляндия хотели поживиться в случае стратегического поражения России.

В свою очередь, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что взаимовыгодные отношения между Россией и Финляндией были разрушены по инициативе Хельсинки. При этом изменения нанесли удар прежде всего по обычным гражданам Финляндии, которые получали преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей.