Финляндия обвинила Россию в нарушении принципов Хельсинского акта

Фото: depositphotos/dnaumoid

Правительство Финляндии считает, что российские власти нарушают все десять принципов Хельсинского заключительного акта. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на выступление главы финского МИД Элины Валтонен на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению.

Министр назвала действия РФ на Украине посягательством на суверенитет и территориальную целостность этой страны. Валтонен также обвинила Москву в якобы грубом игнорировании норм, которые "десятилетиями обеспечивали мир в Европе".

Ранее Владимир Путин пригрозил размещением ВС РФ на границе с Финляндией. Президент назвал глупостью вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Таким образом, эти страны утратили нейтральный статус, отметил Путин. По его мнению, Швеция и Финляндия хотели поживиться в случае стратегического поражения России.

В свою очередь, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что взаимовыгодные отношения между Россией и Финляндией были разрушены по инициативе Хельсинки. При этом изменения нанесли удар прежде всего по обычным гражданам Финляндии, которые получали преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей с Россией.