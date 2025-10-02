Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Владимир Путин пригрозил размещением ВС РФ на границе с Финляндией.

"Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. Ну и чего? У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ", – заявил глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя вступление Финляндии в НАТО.

Президент отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является глупостью. Раньше у России никогда не было никаких проблем с этими государствами. Он отметил, что в Хельсинки можно было в центральных магазинах покупать все за рубли даже 3 года назад. Кроме того, в приграничных районах Финляндии все вывески были на русском языке.

"С удовольствием брали на работу людей, владеющих русским языком", – заметил Путин.

Глава государства считает, что Финляндия и Швеция, вступив в Альянс, утратили нейтральный статус. По его мнению, эти страны хотели поживиться в случае стратегического поражения России.

Однако Путин заявил, что не против восстановления отношений с Финляндией и Швецией. Но для этого нужно желание и их властей.

Ранее постоянный член Совбеза, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что юго-восточная часть Финляндии понесла особый ущерб из-за разрыва связей с Россией.

По словам политика, граждане Финляндии страдают от решения властей испортить отношения с Россией. Иванов считает, что со временем до государства начнет доходить, что добрососедские отношения с РФ выгоднее, чем их полное отсутствие.

Новость дополняется