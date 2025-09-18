Фото: 123RF/diegograndi

Юго-восточная часть Финляндии понесла особый ущерб из-за разрыва связей с Россией. Об этом заявил постоянный член Совбеза, спецпредставитель российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, граждане Финляндии страдают от решения властей испортить отношения с Россией.

"Не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может", – приводит слова Иванова ТАСС.

Он также добавил, что со временем до Финляндии начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие.

Как ранее заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, правительство Финляндии должно понимать, что возможное противостояние с Россией приведет их страну к краху. По его словам, Москва не будет "миндальничать".

Медведев также подчеркнул, что финские власти "в припадке реваншизма" подготавливают новую военную инфраструктуру для очередной агрессии против России.