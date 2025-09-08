Форма поиска по сайту

08 сентября, 15:51

Политика

Медведев обвинил Финляндию в обрушении отношений с Россией

Фото: depositphotos/dnaumoid

Взаимовыгодные отношения между Россией и Финляндией были разрушены по инициативе Хельсинки. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность", передает ТАСС.

Медведев написал, что посетил границу РФ с Финляндией в Ленинградской области и пообщался с руководством органов власти и пограничниками. По его словам, нормальные взаимовыгодные отношения, которые сейчас оборваны, выстраивались "за десятилетия".

При этом изменения нанесли удар прежде всего по обычным гражданам Финляндии, которые получали преимущества от развития двусторонних торгово-экономических связей с Россией, подчеркнул политик.

Ранее Медведев заявил, что политика финских властей дает России все основания для пересмотра отказа от компенсаций за ущерб от действий Финляндии в годы Второй мировой войны.

Он напомнил, что после вступления в НАТО Хельсинки начали попирать ранее подписанные соглашения, включая оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей страны договора об основах отношений с РФ 1992 года.

По словам Медведева, из заложенных в договор 1947 года 300 миллионов долларов репараций было выплачено 226,5 миллиона долларов. Со стороны России согласие на это "было жестом доброй воли", указал он.

