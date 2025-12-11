Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 09:02

Политика

В России могут внедрить единый механизм записи ребенка на продленку

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Единый механизм записи ребенка на продленку в школе могут ввести в России. С соответствующей инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Обращение направлено на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"В целях прозрачности и управляемости системы целесообразно внедрить единый понятный механизм записи ребенка на продленный режим работы школы, в том числе через цифровые сервисы, с предоставлением родителям информации о режиме работы, содержании программ и педагогах", – говорится в документе.

Кроме того, Лантратова предложила организовать регулярную оценку удовлетворенности родителей качеством групп продленного дня (ГПД).

Сейчас решение об организации продленки относится к компетенции образовательной организации и принимается с учетом мнения родителей. В связи с этим нужно перевести продленку в статус общесистемной нормы. Например, стоит закрепить на федеральном уровне обязанность школ при наличии подтвержденного запроса и достаточных ресурсов обеспечивать возможность посещения ГПД.

Также предлагается ввести обязательное ежегодное анкетирование родителей. В него можно включить вопросы о потребности в продленном режиме, желаемом графике, приоритетных видах деятельности и особенностях здоровья ребенка.

Кроме того, инициативой предусматривается установление порогового критерия, при достижении которого школа обязана организовать не менее одной группы продленного дня либо предложить альтернативное решение.

Депутат добавила, что нужно предусмотреть введение для школ обязательной самостоятельной оценки ресурсного обеспечения ГПД. На ее основе и с учетом региональной практики можно будет разработать и утвердить несколько типовых моделей продленного режима.

Ранее в ГД предложили ввести горячие ужины на продленке в школах. Депутаты отмечали, что такие приемы пищи могут финансироваться за счет родителей. Это сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет. Уточняется, что для многих работающих родителей продленка в школе является необходимой частью образовательного процесса.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика