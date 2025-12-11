В России могут внедрить единый механизм записи ребенка на продленку

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Единый механизм записи ребенка на продленку в школе могут ввести в России. С соответствующей инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, передает РИА Новости.

Обращение направлено на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"В целях прозрачности и управляемости системы целесообразно внедрить единый понятный механизм записи ребенка на продленный режим работы школы, в том числе через цифровые сервисы, с предоставлением родителям информации о режиме работы, содержании программ и педагогах", – говорится в документе.

Кроме того, Лантратова предложила организовать регулярную оценку удовлетворенности родителей качеством групп продленного дня (ГПД).

Сейчас решение об организации продленки относится к компетенции образовательной организации и принимается с учетом мнения родителей. В связи с этим нужно перевести продленку в статус общесистемной нормы. Например, стоит закрепить на федеральном уровне обязанность школ при наличии подтвержденного запроса и достаточных ресурсов обеспечивать возможность посещения ГПД.

Также предлагается ввести обязательное ежегодное анкетирование родителей. В него можно включить вопросы о потребности в продленном режиме, желаемом графике, приоритетных видах деятельности и особенностях здоровья ребенка.

Кроме того, инициативой предусматривается установление порогового критерия, при достижении которого школа обязана организовать не менее одной группы продленного дня либо предложить альтернативное решение.

Депутат добавила, что нужно предусмотреть введение для школ обязательной самостоятельной оценки ресурсного обеспечения ГПД. На ее основе и с учетом региональной практики можно будет разработать и утвердить несколько типовых моделей продленного режима.

Ранее в ГД предложили ввести горячие ужины на продленке в школах. Депутаты отмечали, что такие приемы пищи могут финансироваться за счет родителей. Это сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет. Уточняется, что для многих работающих родителей продленка в школе является необходимой частью образовательного процесса.