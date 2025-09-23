В ГД предложили ввести горячие ужины на продленке в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Георгий Арапов обратились к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести горячие ужины для детей, посещающих группы продленного дня в школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении указано, что такие приемы пищи могут финансироваться за счет родителей, что сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет.

Уточняется, что для многих работающих родителей продленка в школе является необходимой частью образовательного процесса, однако действующие санитарные нормы не предусматривают обязательной организации ужина для школьников, ограничиваясь, как правило, полдником.

В результате дети, которые проводят в школе полный рабочий день, не могут получить полноценный горячий прием пищи.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, интервалы между едой должны составлять 3–4 часа. Их превышение повышает риски утомляемости и нарушений режима питания, что негативно сказывается на здоровье и успеваемости учеников, говорится в документе.

Парламентарии считают, что инициатива позволит сохранить здоровье детей, снизить нагрузку на работающих родителей и обеспечить равные возможности получить полноценное питание вне зависимости от занятости семьи для всех школьников.

Депутаты попросили Кравцова рассмотреть возможность разработки соответствующих федеральных стандартов, предусмотреть механизм предоставления горячего ужина с учетом требований доступности и контроля качества, а также определить порядок работы школьных пищеблоков во второй половине дня.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко напомнила, что питание детей должно быть разнообразным, сбалансированным и умеренным. По ее словам, эти принципы особенно важно соблюдать в отношении завтраков, когда дети должны получить энергия для учебы и развития. Предпочтительным вариантом специалист назвала белковые завтраки, поскольку так ребенок дольше остается сытым.