Эксперт Снегуров: шведский стол в школах может привести к социальному расслоению

Введение в школах шведского стола может привести к социальному расслоению, сказал Москве 24 заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

С таким предложением ранее выступила депутат Госдумы Ирина Филатова. Она направила обращение, которое появилось у РИА Новости, главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По мнению Филатовой, питание сегодня зачастую формально соответствует требованиям закона, но не отвечает вкусовым потребностям детей.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ В одной школе шведский стол, в другой – чай с булочкой пьют. Да и сама идея в условиях образовательного учреждения морально, я считаю, отвлекает от образовательного процесса, потому что в центр внимания детей попадает этот самый шведский стол.

По его мнению, это допустимо только для праздничного мероприятия. Саму меру эксперт назвал "несвоевременной и непродуманной". Во многих школах питание еще не доведено до должного уровня, а также нет системы полностью бесплатного питания для детей и учителей. Введение шведского стола – предложение "на опережение", которое перепрыгнет несколько важных этапов, считает Снегуров.

Помимо этого, многие образовательные учреждения нуждаются в ремонте, у них нет современного пищеблока, некоторые находятся в небольших населенных пунктах или деревнях.

"Как реализовать это там? На практике это толкотня, неразбериха, перевернутые тарелки и чашки. Да и за чей бюджет обеспечивать разнообразие блюд?" – указал педагог.

Заслуженный учитель также отметил, что в больших городах принимаются меры для разнообразия меню для школьников, однако они не оказывают значительного влияния на заинтересованность детей в питании. Чаще всего ученики налегают на сладкое, отодвигая в стороны супы и вторые блюда.

Для того чтобы дети ели в школе, еда должна быть качественно приготовлена. Однако даже в этом случае всем не угодишь, подчеркнул эксперт.

"Некоторые едят мало, некоторые сами по себе более привередливы. К тому же у нынешних детей есть предрасположенность к пище из кафе, ресторанов и служб доставок", – заключил Снегуров.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести горячие ужины для детей, посещающих группы продленного дня в школе. Уточнялось, что такие приемы пищи могут финансироваться за счет родителей, что сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет.

Для многих работающих граждан продленка для детей в школе является необходимой частью образовательного процесса, однако действующие санитарные нормы не предусматривают обязательной организации ужина для школьников, ограничиваясь, как правило, полдником.

