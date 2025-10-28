Эксперт Снегуров: шведский стол в школах может привести к социальному расслоению

28 октября, 14:17Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Введение в школах шведского стола может привести к социальному расслоению, сказал Москве 24 заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.
С таким предложением ранее выступила депутат Госдумы Ирина Филатова. Она направила обращение, которое появилось у РИА Новости, главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По мнению Филатовой, питание сегодня зачастую формально соответствует требованиям закона, но не отвечает вкусовым потребностям детей.
По его мнению, это допустимо только для праздничного мероприятия. Саму меру эксперт назвал "несвоевременной и непродуманной". Во многих школах питание еще не доведено до должного уровня, а также нет системы полностью бесплатного питания для детей и учителей. Введение шведского стола – предложение "на опережение", которое перепрыгнет несколько важных этапов, считает Снегуров.
Помимо этого, многие образовательные учреждения нуждаются в ремонте, у них нет современного пищеблока, некоторые находятся в небольших населенных пунктах или деревнях.
"Как реализовать это там? На практике это толкотня, неразбериха, перевернутые тарелки и чашки. Да и за чей бюджет обеспечивать разнообразие блюд?" – указал педагог.
Заслуженный учитель также отметил, что в больших городах принимаются меры для разнообразия меню для школьников, однако они не оказывают значительного влияния на заинтересованность детей в питании. Чаще всего ученики налегают на сладкое, отодвигая в стороны супы и вторые блюда.
Для того чтобы дети ели в школе, еда должна быть качественно приготовлена. Однако даже в этом случае всем не угодишь, подчеркнул эксперт.
"Некоторые едят мало, некоторые сами по себе более привередливы. К тому же у нынешних детей есть предрасположенность к пище из кафе, ресторанов и служб доставок", – заключил Снегуров.
Ранее стало известно, что в Госдуме предложили ввести горячие ужины для детей, посещающих группы продленного дня в школе. Уточнялось, что такие приемы пищи могут финансироваться за счет родителей, что сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет.
Для многих работающих граждан продленка для детей в школе является необходимой частью образовательного процесса, однако действующие санитарные нормы не предусматривают обязательной организации ужина для школьников, ограничиваясь, как правило, полдником.
