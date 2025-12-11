Первая метель накроет Москву 12 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первая метель календарной зимы накроет Московский регион 12 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

"Днем в пятницу, 12 декабря, ожидается дождь со снегом, а местами – метель", – уточнили специалисты центра.

По словам собеседника агентства, метель образуется в том числе благодаря ветру западной четверти, который будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, а его порывы местами могут достигнуть 17 метров в секунду. При этом температура воздуха составит от 3 до 5 градусов.

"Однако уже к вечеру начнется понижение температуры: в столице до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов", – говорится в сообщении.

Такие условия способны привести к образованию гололедицы на дорогах. В ночь на 13 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 5–7 градусов в Москве и от минус 4 до минус 9 – в Подмосковье. Днем также ожидаются отрицательные значения. Столбики термометров покажут до минус 7 градусов.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова допустила, что в Москве до конца декабря могут происходить оттепели. По ее словам, сильные морозы для столицы стали редкостью. В город вскоре может прийти еще одна волна тепла в дневное время суток.