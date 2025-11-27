Двое россиян задержаны в Грузии за незаконное нахождение в стране

Фото: depositphotos/GlobalCookie

Полиция Грузии задержала двух россиян, которые незаконно пересекли границу и нелегально находились в стране на протяжении трех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Грузии.

Задержанными оказались Владимир Дубовский и Алина Савельева. По версии следствия, они проникли в Грузию в обход пограничного контроля. Дубовский и Савельева несколько раз обращались к властям Грузии с просьбой получить убежище, но им отказывали в департаменте миграции и в суде.

В ноябре грузинский суд издал ордер на арест россиян, после чего их задержали в качестве обвиняемых. Против них завели уголовное дело за незаконное пересечение госграницы, что грозит лишением свободы на срок от 4 до 5 лет.

По данным российского МВД, Дубовский объявлен в РФ в розыск по уголовной статье – он был координатором приморского штаба политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Савельева также числится в базе розыска в рамках уголовного дела.

Ранее Таиланд принял решение о передаче России лидера банды наркоторговцев Игоря Выговского, который был объявлен в международный розыск. Процедура была совершена по инициативе российской стороны.

В октябре МИД РФ предупредил о рисках задержания американскими правоохранительными органами граждан России по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из США.