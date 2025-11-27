Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 23:42

Происшествия

Двое россиян задержаны в Грузии за незаконное нахождение в стране

Фото: depositphotos/GlobalCookie

Полиция Грузии задержала двух россиян, которые незаконно пересекли границу и нелегально находились в стране на протяжении трех лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Грузии.

Задержанными оказались Владимир Дубовский и Алина Савельева. По версии следствия, они проникли в Грузию в обход пограничного контроля. Дубовский и Савельева несколько раз обращались к властям Грузии с просьбой получить убежище, но им отказывали в департаменте миграции и в суде.

В ноябре грузинский суд издал ордер на арест россиян, после чего их задержали в качестве обвиняемых. Против них завели уголовное дело за незаконное пересечение госграницы, что грозит лишением свободы на срок от 4 до 5 лет.

По данным российского МВД, Дубовский объявлен в РФ в розыск по уголовной статье – он был координатором приморского штаба политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Савельева также числится в базе розыска в рамках уголовного дела.

Ранее Таиланд принял решение о передаче России лидера банды наркоторговцев Игоря Выговского, который был объявлен в международный розыск. Процедура была совершена по инициативе российской стороны.

В октябре МИД РФ предупредил о рисках задержания американскими правоохранительными органами граждан России по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из США.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика