МИД предупредил россиян о рисках задержания в США по обвинению в "похищении" детей

МИД предупредил о рисках задержания американскими правоохранительными органами граждан России по обвинению в "похищении" собственных детей при вывозе из США. Заявление размещено на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в последнее время участились случаи, когда на территории США задерживают россиянок, чьи дети родились в браках с американцами.

В ведомстве привели в пример случай, когда весной этого года по прибытии в аэропорт Нью-Йорка задержали женщину, которую бывший муж обвинил в незаконном вывозе их несовершеннолетней дочери из страны. Причем в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоял прочерк, а задержали россиянку на основании результатов ДНК-теста, которые предъявил ее экс-супруг. Второй ребенок остался с ним.

В МИД этот случай назвали "захватом россиянки в заложники" с целью вернуть ее дочь в США.

"Посольство России в Вашингтоне находится на связи с матерью детей и оказывает ей консульскую и правовую поддержку", – говорится в сообщении.

Российская сторона будет требовать от американских властей освобождения женщины и ее воссоединения с детьми, подчеркнули в дипведомстве. Дочь на данный момент находится в России с бабушкой, которой оказывают помощь в получении опеки по линии Уполномоченного по правам ребенка при президенте.

В министерстве посоветовали соотечественницам по возможности воздержаться от поездок в США либо тщательно взвесить все риски.

