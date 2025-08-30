Захарова прокомментировала доклад США о ситуации с правами человека в РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Доклад о ситуации с правами человека в России, опубликованный Госдепом США, состоит из голословных обвинений. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

В середине августа американский Госдеп опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в России и других странах за прошлый год.

В отчете указано, что в ходе боевых действий российские военные и должностные лица якобы "совершали военные преступления, преступления против человечности и злоупотребления", а российские власти, как утверждается, использовали новые законы для "наказания инакомыслящих и ограничения свободного выражения мнений".

По словам Захаровой, особое недоумение вызывают "абсурдные инсинуации" о якобы совершении ВС РФ и официальными представителями "военных преступлений и преступлений против человечности", "пытках и незаконных убийствах украинских граждан", "принудительной депортации украинцев в Россию", а также "использовании детей в вооруженном конфликте".

Москва, уточнила она, рассчитывает, что оздоровление при президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе внешнеполитического курса США рано или поздно выразится в отказе за ненадобностью "от усердно примерявшейся Вашингтоном на себе в предыдущие десятилетия тоги глобального блюстителя прав человека".

Дипломат также дала комментарий по поводу появившейся в СМИ информации о том, что 36 американских биолабораторий на Украине тестировали препараты на людях. Она отметила, что, несмотря на отсутствие какой-либо внятной реакции на работу биолабораторий, вопросы России услышаны американским экспертным сообществом.

Ранее кабмин предложил Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, к которой РФ присоединилась в качестве члена Совета Европы.

Как уточнила Захарова, данное решение не нанесет ущерба россиянам. Россия остается приверженной своим международным обязательства в области прав человека, подчеркнула она.