Литва денонсировала договор с Россией о правовой помощи

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Парламент Литвы денонсировал договор с РФ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. На пленарном заседании решение поддержали 93 депутата, еще пять воздержались, голосовавших против не было.

Министр юстиции Эвелина Добровольская уточнила, что причинами для расторжения договора с Россией стали "изменение геополитической ситуации и проводимая РФ агрессивная политика".

"Такая мера будет содействовать сокращению до минимума правовых контактов со страной-агрессором", – цитирует ее ТАСС.

Россия и Литва подписали договор в 1992 году и продлевали его каждые пять лет. Цель документа – защита в равной степени личных и имущественных прав граждан обеих стран и оказание правового сотрудничества при возникновении спорных ситуаций.

В марте парламент Эстонии утвердил денонсацию такого же договора с РФ. Однако страна планирует продолжать сотрудничество с Россией по уголовным делам. Процессы будут происходить в рамках международных конвенций, если оба государства являются их участниками.

