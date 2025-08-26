Кабмин РФ предложил денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российское правительство предложило Владимиру Путину лишить юридической силы Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, к которой Москва присоединялась в качестве члена Совета Европы. Данное постановление с подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина размещено на официальном портале правовой информации.

Помимо самой Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, предлагается денонсировать принятые в 1993 году дополнительные протоколы к конвенции.

В данный момент предложение внесено на рассмотрение парламента.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о расторжении соглашения с Швейцарией об обмене информацией по ядерным установкам. Данное соглашение было подписано в Стокгольме 13 января 1988 году и обязывало стороны оперативно оповещать друг друга о ядерной аварии, а также обмениваться информацией о ядерных установках.

В феврале Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Указанный документ был подписан в Москве и действовал с марта 2012 года.