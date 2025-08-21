РФ вышла из арбитражного процесса по инциденту в Керченском проливе в 2018 году

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Россия приняла решение о выходе из арбитражного разбирательства по делу о задержании трех украинских военных кораблей в Черном море осенью 2018 года, сообщается на сайте МИД РФ.

Решение ведомство обосновало грубыми нарушениями процесса, а также нелегитимным составом арбитражного трибунала.

Как отметили в МИД РФ, Россия добросовестно была задействована в рассмотрении дела, однако из-за участия неправоспособных и политически предвзятых арбитров, которые не брали во внимание позицию РФ, Москва отказывается признавать итоги разбирательства.

"Никакое решение таких арбитров не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией. Россия напоминает, что непредвзятость и независимость международных судебных и арбитражных органов является важнейшим условием для реализации основополагающего принципа мирного разрешения споров между государствами", – добавляется в заявлении.

В ноябре 2018-го три украинских военных корабля нарушили российскую морскую границу, вошли во временно закрытую зону территориального моря РФ и направились из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя требования властей России. Суда были задержаны. Владимир Путин охарактеризовал этот инцидент как провокацию.

В сентябре 2019 года военные были переданы Украине в рамках соглашения об обмене задержанными и осужденными лицами. В ноябре того же года Россия вернула Украине и корабли.

Однако позднее Украина обратилась в Международный арбитраж в Гааге с иском против России, связанным с этим инцидентом. В своей жалобе Киев потребовал признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Москва подала свои юрисдикционные возражения.

Кроме того, МИД РФ выражал надежду на то, что трибунал в Гааге примет российскую сторону, призвав его не поддаваться на необоснованные и отчаянные попытки Украины получить вывод о спорной ситуации между ней и Россией.