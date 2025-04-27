Глава госсовета Крыма Константинов: захват СБУ сухогруза сравним с пиратством

Фото: 123RF/astemmer

Захват Службой безопасности Украины (СБУ) иностранного судна с зерном в акватории Черного моря сравним с пиратством. Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

СБУ при поддержке Госпогранслужбы задержала судно, которое шло под флагом одного из азиатских государств. По версии украинского ведомства, в конце прошлого года на борт судна якобы была погружена пшеница. Это произошло в порту Севастополя. По этой причине был задержан экипаж сухогруза.

"Впечатление такое, что это – сюжет одной из серий "Пиратов Карибского моря". Но это – не голливудский блокбастер и другое море... Тем не менее, пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти "одной из стран Азии", – отметил Константинов.

Он добавил, что российскую сторону не удивляет подобное поведение Киева. Политик также выразил сомнение в возможности заключить какие-либо договоренности с Украиной.

"Это с ними нас призывают заключать какие-то сделки по безопасности навигации в Черном море? Да их порты превратились в настоящие пиратские базы и моряки всего мира должны по мере возможности избегать их как подводных рифов!" – добавил глава госсовета Крыма.

Ранее национальное агентство Украины по поиску и менеджменту активов продало российский танкер Nika Spirit, который был арестован в порту Измаила. Судно было продано на электронном аукционе Prozorro за 6,4 миллиона гривен (около 12,5 миллиона рублей).

Кроме того, как сообщили в Службе внешней разведки России, спецслужбы Украины при содействии западных кураторов хотят провести серию резонансных антироссийских провокаций. В частности, Украина собирается использовать морские мины российского производства для атаки на судно другой страны в Балтийском море.