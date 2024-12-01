ВМС Украины применили "ослепляющий" камуфляж времен Первой мировой войны

Фото: Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navy.mil.gov.ua

ВМС Украины применили специальную "ослепляющую" окраску для маскировки малого бронированного артиллерийского катера и патрульного судна класса Island. Их снимки были опубликованы ведомством в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Суда с зубчатыми узорами различных оттенков серого появились на фото со встречи украинских моряков с делегацией представителей промышленности Дании.

Эксперт по морским силам Института объединенных вооруженных сил Британии Сидхарт Каушал заявил изданию Business Insider, что окраска, появившаяся на украинских судах, "действительно, выглядит как "разработанный английским художником Норманом Уилкинсоном в 1917 году "ослепляющий" камуфляж.

По словам Каушала, подобная окраска может быть полезна против оптических датчиков, установленных на беспилотниках, но она менее эффективна против "управляемых радарами угроз".

Впервые "ослепляющий" камуфляж был использован Адмиралтейством Великобритании во время Первой мировой войны из-за тяжелых потерь, которые понесли британские торговые суда в результате атак немецких подводных лодок.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сказал, что украинский флот был бы рад принять два британских военных корабля, которые Великобритания планирует списать из-за нехватки моряков. Речь идет о фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированного HMS Westminster.