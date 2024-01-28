Главком ВМС Украины заявил о желании принять списанные в Британии корабли

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Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сказал, что украинский флот был бы рад принять два британских военных корабля, которые Великобритания планирует списать из-за нехватки моряков. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

Ранее СМИ сообщали, что Лондон примет решение о досрочном списании военных кораблей, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Предполагается, что будут списаны фрегаты HMS Argyll и недавно отремонтированный HMS Westminster.

"Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам Украины, мы будем очень рады", – заявил Неижпапа.

Кроме того, командующий ВМС Украины заявил, что ход конфликта был бы другим, если бы украинские силы могли использовать западные боеприпасы без ограничений. Он напомнил, что коллективный Запад запретил Киеву стрелять вглубь России на фоне страха эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон мог поставить Киеву больше своих ракет Storm Shadow. Подобная схема позволит Лондону большую свободу действий в поставках Украине дополнительных крылатых ракет Storm Shadow. Германия на данный момент рассматривает это предложение.