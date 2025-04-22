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01:23

Политика

Российский танкер Nika Spirit продан на Украине

Фото: ТАСС/Владимир Владиславлев

Национальное агентство Украины по поиску и менеджменту активов продало российский танкер Nika Spirit, который был арестован в порту Измаила. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Судно было продано на электронном аукционе Prozorro за 6,4 миллиона гривен (около 12,5 миллиона рублей). Руководитель агентства Елена Дума добавила, что сейчас в управлении организации находится 16 арестованных кораблей.

Nika Spirit задержали 25 июля 2019 года в порту Измаил. По утверждениям Киева, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. По сведениям сайта MarineTraffic, в последний рейс танкер отправился из порта Кавказ в Краснодарском крае.

Спустя несколько дней украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit. В Киеве подчеркнули, что украинское законодательство не предполагает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на следственные действия на морском или речном транспорте на территории страны.

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