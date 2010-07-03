16:44
16:44
Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице на Facebook.
Он уточнил, что суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины. Матиос добавил, что украинское законодательство не предполагает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на следственные действия на морском или речном транспорте на территории страны.
Nika Spirit задержали 25 июля в порту Измаил. По утверждениям Киева, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. По сведениям сайта MarineTraffic, в последний рейс танкер отправился из порта Кавказ в Краснодарском крае.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания в порту Измаила российского танкера и судьбу моряков. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что ни Москве, ни Киеву невыгодно обострять двусторонние отношения. По его мнению, нужно "искать пути к миру, потому что иначе это дорога в тупик".
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин полагает, что операция СБУ является преступлением, так что Москва оставляет за собой право "действовать в соответствии с международным правом по отношению к виновным".
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: