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Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице на Facebook.

Он уточнил, что суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины. Матиос добавил, что украинское законодательство не предполагает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на следственные действия на морском или речном транспорте на территории страны.

Nika Spirit задержали 25 июля в порту Измаил. По утверждениям Киева, ранее танкер назывался Neyma и участвовал в блокировании прохода украинских кораблей в ходе провокации в Керченском проливе. По сведениям сайта MarineTraffic, в последний рейс танкер отправился из порта Кавказ в Краснодарском крае.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания в порту Измаила российского танкера и судьбу моряков. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что ни Москве, ни Киеву невыгодно обострять двусторонние отношения. По его мнению, нужно "искать пути к миру, потому что иначе это дорога в тупик".

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин полагает, что операция СБУ является преступлением, так что Москва оставляет за собой право "действовать в соответствии с международным правом по отношению к виновным".