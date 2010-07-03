В Госдуме ответили на призывы ввести украинские войска в Россию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал призыв бывшего шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухара ввести украинские войска в Россию. Слова парламентария приводит РИА Новости.

"Всем этим злопыхателям ничего не остается, как геройствовать на безопасном расстоянии, высовывая свои головы из "окопов" и выкрикивая бредовые призывы, мысли и угрозы в адрес России", – подчеркнул Шеремет.

Он добавил, что другим государствам не хочется видеть Россию "сильной и сплоченной", но она всегда готова отстаивать свои национальные интересы и защищать государственные границы.

Ранее Кухар заявил, что украинский парламент должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск в Россию для поддержки новой демократической власти.

Несколько дней назад в порту Измаил Одесской области сотрудники СБУ задержали российский танкер Nika Spirit, прежде носивший название Neyma. На судне прошли обыски. Как заявила украинская сторона, задержание связано с тем, что в ноябре 2018 года танкер якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе. В российском МИД сообщили, что ожидают официальных заявлений украинских властей. Утром 26 июля сообщалось, что экипаж судна благополучно прилетел в Москву.