Экипаж задержанного Украиной российского танкера прилетел в Москву

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Моряки российского танкера, который в четверг был задержан сотрудниками СБУ, вернулись на Родину. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет с экипажем российского корабля прибыл из Кишинева. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Домодедово.

Ранее стало известно о задержании российского танкера на Украине. Инцидент произошел в порту Измаил Одесской области. На российском судне сотрудники СБУ устроили обыск. Чуть позже в посольстве РФ заявили, что экипаж танкера в полном составе отправляется на родину.

На ситуацию вокруг задержания российских моряков отреагировали в ООН. Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак попросил стороны избегать эскалации конфликта в районе Черного моря.