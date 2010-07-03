Экипаж российского танкера отправляется домой – посольство РФ

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Экипаж российского танкера, который был задержан в порту Измаил Одесской области, отправляется домой. Это подтвердило посольство РФ в Киеве, передает РИА Новости. Сам танкер остается в порту.

"Экипаж отправляется домой. Судно остается в Измаиле", – сказал пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко.

О задержании российского танкера на Украине сообщалось днем 25 июля. Украина заявила, что задержание связано с тем, что в ноябре 2018 года танкер якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе.

В МИД РФ заявили, что ждут объяснений от украинских властей по поводу задержания танкера.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой выяснить обстоятельства задержания танкера.

В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" нарушили границу России в Керченском проливе. Они в течение нескольких часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Нарушителей задержали.

