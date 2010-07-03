В ООН призвали Россию и Украину воздержаться от конфликтов в Черном море

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ООН призывает все стороны избегать эскалации в районе Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.

"Мы вновь призываем воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права, действуя исключительно в рамках Устава ООН и международных норм", – пояснил Хак.

При этом в организации уточнили, что не имеют полной информации об обстоятельствах инцидента, произошедшего в Черном море.

Ранее стало известно о задержании танкера РФ на Украине. Все произошло в порту Измаил Одесской области. На российском судне сотрудники СБУ провели обыски.

Позднее в посольстве РФ заявили, что экипаж танкера в полном составе отправляется на родину. Само судно остается в порту.