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Спецслужбы Украины при содействии западных кураторов хотят провести серию резонансных антироссийских провокаций. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

По данным ведомства, Украина собирается использовать морские мины российского производства для атаки на судно другой страны в Балтийском море. Иностранные службы считают, что таким образом НАТО закроет России выход к морю для обеспечения безопасности морского судоходства.

"Цель Киева – втянуть Альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ", – сообщает СВР.

Кроме того, украинская разведка совместно с некоторыми европейскими спецслужбами готовит нападения на участников российской несистемной оппозиции, а также бизнесменов, скрывающихся от преследования. Для этого планируется привлечь "выходцев из государств Азии и Ближнего Востока" с последующим вознаграждением в размере 20 тысяч долларов.

"Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки", – уточняет российская разведка.

СВР также заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда будут активно мешать запуску мирного процесса и могут пойти на любые шаги, чтобы сохранить свое положение.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев увеличивает интенсивность совершения терактов и диверсий с целью запугать российских граждан. По его словам, украинские спецслужбы "активизируют вербовочную обработку" россиян, стараясь вовлечь их в преступную деятельность. Для этого, отметил Бортников, они используют приемы телефонного мошенничества, угрозы и шантаж.