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11 февраля, 15:53

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СВР: Украина хочет втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией

СВР назвала цель планируемой Украиной провокации в Балтийском море

Фото: 123RF/martinsvanags

Цель планируемой спецслужбами Украины провокации с морскими минами российского производства в Балтийском море – втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

Украина собирается использовать мины для атаки на иностранное судно. Вследствие этого НАТО закроет для России выход к морю для обеспечения безопасности морского судоходства, уточнили в СВР.

Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов хотят провести серию резонансных антироссийских провокаций, утверждает ведомство.

В частности, украинская разведка совместно с некоторыми европейскими службами готовит нападения на участников российской несистемной оппозиции, а также бизнесменов, скрывающихся от преследования. Для этого планируется привлечь "выходцев из государств Азии и Ближнего Востока" с последующим вознаграждением в размере 20 тысяч долларов.

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