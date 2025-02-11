Фото: 123RF/martinsvanags

Цель планируемой спецслужбами Украины провокации с морскими минами российского производства в Балтийском море – втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Об этом сообщает пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР).

Украина собирается использовать мины для атаки на иностранное судно. Вследствие этого НАТО закроет для России выход к морю для обеспечения безопасности морского судоходства, уточнили в СВР.

Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов хотят провести серию резонансных антироссийских провокаций, утверждает ведомство.

В частности, украинская разведка совместно с некоторыми европейскими службами готовит нападения на участников российской несистемной оппозиции, а также бизнесменов, скрывающихся от преследования. Для этого планируется привлечь "выходцев из государств Азии и Ближнего Востока" с последующим вознаграждением в размере 20 тысяч долларов.