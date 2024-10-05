РФ потребовала отклонить все требования Украины по иску о морских правах

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Россия просит Международный арбитражный суд в Гааге признать, что все требования Украины по иску о правах прибрежных государств в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе выходят за его юрисдикцию и являются неприемлемыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

Он подчеркнул, что все утверждения Украины в рамках данного разбирательства безосновательны.

Украина еще в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Киев обвиняет Москву в нарушении своих прав и требует компенсировать якобы нанесенный ущерб.

МИД РФ ранее выражал надежду на то, что трибунал в Гааге примет российскую сторону, призвав его не поддаваться на необоснованные и отчаянные попытки Украины получить вывод о спорной ситуации между ней и Россией.

