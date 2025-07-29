ТАСС: правительство РФ обсудит денонсацию договора с США по плутонию

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Российское правительство рассмотрит законопроект о денонсации соглашения с Соединенными Штатами по утилизации оружейного плутония. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, документ будет включен в повестку заседания в четверг, 31 июля. Если его одобрят, то проект будет внесен в Госдуму.

В Кремле отмечали, что Москва и Вашингтон в данный момент не обсуждают договоренности по стратегическим наступательным вооружениям, в том числе по ракетам средней и меньшей дальности, противоракетной обороне и открытому небу.

В МИД РФ указали, что для перезапуска договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо восстановить российско-американские отношения. В ведомстве отметили, что Москва неоднократно озвучивала набор необходимых условий для работы над договором.