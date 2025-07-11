Рябков допустил новый обмен заключенными между РФ и США

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Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

"Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии – это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности", – заявил он.

В частности, соответствующие службы поддерживают контакты с американской стороной. Но Рябков не смог уточнить, когда именно может состояться обмен, так как роль играют множество факторов, в том числе общий контекст отношений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что Москва и Вашингтон ведут контакты по обмену заключенными в формате 9 на 9, о которых ранее договорились Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Предыдущие обмены сторон состоялись 10 апреля 2025 года, тогда в Россию вернулся Артур Петров, а в США – Ксения Карелина.

