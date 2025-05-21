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21 мая, 13:22

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Песков: РФ и США ведут контакты по обмену заключенными в формате 9 на 9

РФ и США ведут контакты по обмену заключенными в формате 9 на 9 – Песков

Фото: ТАСС/EPA/ANTON VAGANOV/POOL

РФ и США ведут контакты по обмену заключенными в формате 9 на 9, о которых ранее договорились Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

При этом Песков отметил, что сроки обмена пока неизвестны.

Ранее агентство Reuters разместило возможный список США для обмена заключенными с Россией. Журналисты заявили, что некоторое время назад Вашингтон уже передавал Москве перечень граждан, которых планировал включить в обменный процесс.

По данным СМИ, в список попал 73-летний Стивен Джеймс Хаббард, которого в октябре прошлого года российский суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы, бывший морской пехотинец Роберт Гилман, признанный виновным в нападении на сотрудника полиции в нетрезвом виде в 2022 году, а также старший сержант американской армии Гордон Блэк, который был задержан на территории России в мае прошлого года.

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