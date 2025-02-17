РФ прекратила соглашение с Украиной об обеспечении безопасности в Азовском море

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Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ поручил министерству иностранных дел уведомить украинскую сторону о принятом решении.

Указанное соглашение между правительством России и кабмином Украины было подписано в Москве и действовало с марта 2012 года.

В конце мая 2023 года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял это тем, что акватория стала внутренней для России.

В июне того же года Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. В сопроводительных материалах было указано, что денонсация обусловлена принятием в состав РФ ДНР, Запорожской и Херсонской областей, после чего берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать только России. Документ константировал, что Украина потеряла статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.