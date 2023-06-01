Песков объяснил денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

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Денонсация российской стороной договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива было инициировано в связи с тем, что море стало внутренним для РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По Азовскому морю – там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус", – поделился пресс-секретарь президента.

Вместе с этим он добавил, что не может точно ответить на вопрос, планируют ли власти денонсировать еще какие-либо соглашения с Киевом.

24 мая Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора с Украиной об Азовском море и Керченском проливе. Уже в четверг, 1 июня, депутаты нижней палаты парламента одобрили инициативу.

В материалах ГД сообщается, что после принятия в состав России четырех регионов создалась новая ситуация вокруг этих акваторий. Депутаты считают, что их берега отныне принадлежат только РФ.

Данное соглашение было подписано в Керчи в 2003 году Путиным и бывшим украинским президентом Леонидом Кучмой. Документ предполагал пять пунктов. Например, один из них уточнял, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Украины.