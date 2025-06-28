Россия расторгла соглашение со Швецией об обмене данными по ядерным установкам

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расторжении соглашения с Швейцарией об обмене информацией по ядерным установкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Данное соглашение было подписано в Стокгольме 13 января 1988 году и обязывало стороны оперативно оповещать друг друга о ядерной аварии, а также обмениваться информацией о ядерных установках. С 27 июня договор признан недействительным.

Мишустин поручил МИД РФ уведомить шведскую сторону о денонсации соглашения. На данный момент официальный ответ от Стокгольма не поступил.

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев рассказал о психологическом давлении на российскую дипломатическую миссию в стране. Он отметил, что для оказания давления рядом с посольством с разрешения шведских правоохранительных органов на постоянной основе проводятся антироссийские акции и митинги.

Также посольство регулярно подвергается хулиганству местных жителей с помощью применения дронов.