Посол Беляев: на российских дипломатов в Швеции оказывается психологическое давление

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На сотрудников посольства России в Швеции продолжает оказываться психологическое давление, обстановка вокруг дипмиссии остается сложной. Об этом этом в интервью РИА Новости заявил российский посол Сергей Беляев.

Дипломат сообщил, что для оказания давления рядом с территорией посольства с разрешения шведских правоохранительных органов на постоянной основе проводятся антироссийские акции и митинги. Также шведские СМИ регулярно нарушают принципы неприкосновенности дипмиссии и ее сотрудников.

Кроме того, посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб имуществу.

Последний такой инцидент произошел 25 мая, когда беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. При этом, добавил Беляев, сотрудники шведской полиции до сих пор не нашли виновных.

Аналогичный инцидент произошел в середине апреля. Тогда неизвестные бросили емкости с краской на асфальт перед входом в посольство и жилым комплексом на территории здания дипмиссии, где располагается школа.