Посольство РФ назвало мягким приговор напавшим на генконсульство в Марселе

Фото: телеграм-канал Mash

Приговор двум мужчинам, напавшим на российское генконсульство в Марселе, не соответствует тяжести преступления, заявило посольство России во Франции в своем телеграм-канале.

"Вынесенный весьма мягкий приговор абсолютно не соответствует тяжести содеянного – по сути, попытки совершения террористического акта. Совершенно очевидно, что преступники преследовали цель взорвать стоянку со служебными автомобилями на территории российской дипломатической миссии", – говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что Россия требует от властей Франции исполнения положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях от 1961 и 1963 годов, а также принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности российских загранучреждений.

Взрыв у генконсульства России во французском Марселе произошел 24 февраля. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали. Напавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет.

Их приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Наказание злоумышленники будут отбывать дома. Также в течение восьми месяцев на них будут надеты электронные браслеты.

Генконсул Станислав Оранский ранее заявлял, что Россия рассматривает нападение как террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

