Напавшие на консульство РФ в Марселе обвиняются в порче чужого имущества

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Напавшим на консульство РФ в Марселе французским ученым предъявили обвинения в порче чужого имущества и незаконном изготовлении взрывных устройств, пишет РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Правоохранители также подтвердили, что злоумышленники признали свою вину в нападении. В качестве мотивации своего поступка ученые указали конфликт между Россией и Украиной.

"Эти два человека сегодня (26 февраля. – Прим. ред.) предстанут перед судьей с целью проведения слушания завтра (27 февраля. – Прим. ред.)", – добавили в прокуратуре.

Взрыв у российского генконсульства в Марселе произошел 24 февраля. Злоумышленники оставили в саду несколько сосудов с зажигательной смесью. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали.

Позже стало известно, что напавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет, работающие в Национальном центре научных исследований (CNRS) республики. Они были пойманы во время проведения проукраинского митинга в центре города. Причем личность одного из них была установлена благодаря попаданию его лица на камеру диппредставительства России.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В данный момент фигуранты помещены под стражу французской полицией.