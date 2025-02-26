Provence: двое напавших на консульство РФ в Марселе оказались исследователями

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Двое подозреваемых по делу о нападении на консульство РФ в Марселе оказались сотрудниками Национального центра научных исследований (CNRS) Франции. Об этом сообщает издание La Provence.

По данным СМИ, задержанные уже признали свою вину.

Взрыв у российского генконсульства в Марселе произошел 24 февраля. Злоумышленники оставили в саду несколько сосудов с зажигательной смесью. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали.

Позже стало известно, что напавшими на российское генконсульство оказались граждане Франции 48 и 59 лет. Они были пойманы во время проведения проукраинского митинга в центре города. Причем личность одного из них была установлена благодаря попаданию его лица на камеру диппредставительства России.

На фоне произошедшего российский Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В данный момент фигуранты были помещены под стражу французской полицией.